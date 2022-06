Politistii si jandarmii din Olt, misiuni in judet pe perioada minivacantei de Rusalii

In contextul sarbatoririi Rusaliilor si al debutului vacantei scolare de vara, efectivele Inspectoratului de Politie Judetean si Inspectoratului de Jandarmi Judetean Olt actioneaza pentru ca intreaga comunitate din judet sa se bucure in liniste si siguranta de aceste zile. Peste 250 de politisti vor fi la datorie in acest week-end prelungit, aproape o suta de patrule de siguranta publica intervenind pentru a preveni si combate faptele antisociale. Oamenii legii vor fi si in zona lacalurilor de ... citeste toata stirea