Politistul care a "rezolvat" un caz de amenintare in favoarea agresorului, condamnat. Victima este un tanar crescut in sistemul de protectie

Un tanar ingrijit intr-o casa de tip familial a fost lovit, amenintat si santajat de un baiat de varsta apropiata. Un politist de proximitate a ales sa inchida cazul, falsificand probe in dosar. Agresorul, dar si politistul, si-au aflat in 10 februarie 2022 sentinta definitiva. Politistul a fost condamnat la un an si patru luni de inchisoare, insa s-a dispus suspendarea executarii pedepsei pe un termen de supraveghere de 3 ani.Acestuia i-au fost fixate si mai multe obligatii si interdictii ... citeste toata stirea