Povestea iilor din Cezieni. Cum continua traditia initiata cu 100 ani in urma de principesa Colette Brancoveanu, nepoata lui Iancu Jianu VIDEO

Locul din Romania in care traditia coaserii iei merge mai departe a fost, din nou, punct de intalnire pentru sute de sateni risipiti prin tara si prin lume. Cum a inceput "Sarbatoarea Iilor" si ce-si mai amintesc astazi satenii despre principesa Colette, cea care le-a aratat fetelor pricepute ca munca lor are pret. La Cezieni, in judetul Olt, se desfasoara singura sarbatoare dedicata exclusiv iei.In duminica din preajma sarbatorii de Dragaica, pe strada principala, strada Iilor, satenii isi ... citeste toata stirea