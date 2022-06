Prefectul Homorean: "Eforturile intreprinse pentru descongestionarea crizei financiare de la TMK, incununate de succes"

Situatia de la compania TMK Artrom pare sa aiba rezolvare, pentru moment, dupa ce Agentia Nationala de Administrare Fiscala a prelungit derogarea financiara pana la data de 30 iunie. Totodata, o solutie a fost oferita de Executiv si pe termen lung, in sedinta Guvernului de joi fiind aprobata Ordonanta de Urgenta care stabileste un mecanism de control care sa asigure respectarea de societate a sanctiunilor internationale, sub monitorizarea Ministerului Economiei.O implicare activa in ... citeste toata stirea