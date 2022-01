Presiunea notelor ii dezarmeaza pe dascali: "Ma simt ca la biserica. Scoala a devenit o pomana generala"

Pe de o parte, elevii reclama decizia de a creste la 9,50 media de la care se acorda bursa de merit, pe de alta, unii profesori spun ca elevul de 10 de astazi ar fi fost notat si cu 7 sau 8 cu ani in urma. De ce vor parintii si elevii note mari, de ce le acorda cu generozitate profesorii - a incercat sa afle "Adevarul". Tema burselor scolare este departe de a fi clarificata, chiar daca suntem in perioada in care se intocmesc dosarele pentru bursa aferenta semestrului al II-lea.Reprezentantii ... citeste toata stirea