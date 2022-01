Primele cazuri de Omicron in Olt. Un singur pacient a venit din strainatate. In ce stare sunt

Primele cazuri de pacienti infectati cu varianta Omicron a SARS-CoV-2 au fost inregistrate in judetul Olt in cursul zilei de marti, 10 ianuarie 2022. Directia de Sanatate Publica Olt a anuntat ca primele cazuri de infectare cu varianta Omicron au fost inregistrate in judetul Olt in cursul zilei de luni, 10 ianuarie 2022."In dupa-amiaza zilei de 10 ianuarie 2022, la nivelul judetului Olt s-au inregistrat primele cinci cazuri confirmate cu infectia SARS-CoV-2, varianta B1.1. 529 (Omicron). Este ... citeste toata stirea