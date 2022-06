Primele decizii de somaj tehnic la ALRO Slatina. "Nu vom ramane mai mult de 1.100 de oameni"

Combinatul de aluminiu din Slatina, ALRO S.A., emite primele decizii de trimitere in somaj tehnic pentru angajatii care nu mai au de lucru ca urmare a inchiderii a trei din cele cinci hale de electroliza. Anuntul a venit din partea liderilor sindicali, care spun ca in cel mult o luna si jumatate 500 angajati ai ALRO S.A. vor primi, succesiv, decizii de somaj tehnic, primele fiind inmanate vineri, 17 iunie. "Sunt in jur de 500 de persoane, perioada (n. red. - de somaj tehnic) nu se stie. Ele ... citeste toata stirea