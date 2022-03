Primele sase autobuze electrice au intrat pe traseu in Slatina. Din decembrie, calatorii vor beneficia si de internet

Primele autobuze electrice livrate in cadrul unui contract de 25 milioane de lei au ajuns in municipiul Slatina, au toate actele in regula si au pornit deja pe traseu. Pentru sistemul de gestionare a traficului mai este de asteptat. Prima zi in care sase din cele zece autobuze 100% electrice au intrat pe traseu a fost miercuri, 16 martie 2022.Au plecat pe rand din autobaza amenajata in curtea fostului liceu de constructii, doar ca slatinenii, neanuntati de faptul ca vor fi in sfarsit puse in ... citeste toata stirea