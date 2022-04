Primul deces din cauza gripei in acest sezon gripal, in Olt. Pacienta a stat 17 zile in ATI

Directia de Sanatate Publica Olt a raportat luni, 18 aprilie 2022, un deces cauzat de virusul gripal tip A, victima fiind o femeie de 78 ani. Este primul deces in judet, in acest sezon gripal, si al doilea in tara. Femeia a fost adusa la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina in prima zi a lunii aprilie, desi simptomele debutasera cu 10 zile inainte. Femeia avea febra si respira greu, fiind diagnosticata cu bronhopneumonie si gripa tip A pusa in evidenta cu un test rapid. La cateva ore, in 2 ... citeste toata stirea