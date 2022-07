Profesorii cu note mari care dau an de an examen. "Ii spui: *Scrie!*. Spune: *N-am pe ce*. Mergi fuguta, cumperi un caiet..."

Zeci de mii de profesori suplinitori sau absolventi care isi incearca norocul la catedra dau an de an examenul de Titularizare. Pentru ca nu sunt posturi titularizabile, indiferent de performante calvarul se reia in fiecare vara. Despre aspirantii la catedra cu note mici la examenul de Titularizare se vorbeste in fiecare an. Retelele sociale se inflameaza, se fac pariuri despre unde vor ajunge, cu sau fara "propte".Exista insa, la fiecare editie a acestui examen, si profesorii cu vechime ... citeste toata stirea