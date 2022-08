Prognoza ANM: Temperaturile vor fi in scadere treptata, iar probabilitatea de precipitatii va fi crescuta, in perioada 29 august - 11 septembrie

Meteorologii prognozeaza pentru perioada urmatoare o racire a vremii, iar valorile termice maxime vor scadea in unele regiuni chiar si cu 10 grade, in timp ce in zona montana minimele vor ajunge pana la 4 grade. Conform estimarilor Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), publicate luni, pe parcursul urmatoarelor doua saptamani (29 august - 11 septembrie) probabilitatea de aparitie a ploilor va ramane foarte ridicata in majoritatea regiunilor.In Banat, in prima parte a intervalului, ... citeste toata stirea