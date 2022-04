Refugiatii cazati in Romania si voluntarii raman fara resurse. Statul, veriga slaba din lantul ajutorului

Teoretic, statul roman asigura cheltuieli cu hrana, cazarea si alte nevoi necesare persoanelor refugiate din Ucraina, aflate pe teritoriul Romaniei, in acest sens fiind emise numeroase acte normative. Cand vine insa vorba sa-i ajute practic pe cetatenii fugiti din calea bombelor, statul de misca foarte greu, povara fiind in continuare pe umerii voluntarilor Din 24 februarie, ziua in care Rusia a invadat Ucraina, si pana in prezent, au fost emise sau modificate peste 20 de acte normative tocmai ... citeste toata stirea