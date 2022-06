Regulile pe care cei mai multi biciclisti le ignora. Pentru ce are de platit un barbat din Olt o amenda de 870 lei

Incalcarea normelor de circulatie de catre biciclisti a fost principala cauza de producere a accidentelor rutiere grave in Olt, de la inceputul anului si pana in prezent, au stabilit politistii. O campanie vizandu-i in special pe biciclisti s-a soldat cu peste 80 sanctiuni aplicate acestora. Abaterile savarsite de biciclisti au fost principala cauza de producere a accidentelor rutiere in judetul Olt, de la inceputul anului si pana in prezent, au constatat politistii. Doi oameni au murit, patru ... citeste toata stirea