Retinere in dosarul pistolului "ratacit" de politistii din Olt. Agentul care a patruns fara drept, banuit de fapte penale

Dupa mai bine de patru luni de cercetari in dosarul in care un pistol al unui politist din Olt a disparut, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova a retinut un suspect. In 20 octombrie, politistii din Olt anuntau ca fac cercetari intr-un dosar de neglijenta in serviciu. Un ajutor de sef de post anuntase ca a mers sa ridice pistolul de la camera de munitie, doar ca nici pistolul si nici munitia nu mai erau. La inceput s-a banuit ca cel mai probabil la mijloc este o incurcatura, doar ca nici ... citeste toata stirea