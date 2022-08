Revolta micilor fermieri: "In lume se face agricultura cu drona, noi refacem mastodontii comunismului"

O uniune de mici fermieri atrage atentia ca sectorul pe care-l reprezinta este din nou defavorizat prin Programul National Strategic (PNS). Ar avea, in schimb, de castigat si in urmatorii patru ani marii fermieri. Desi, spun micii fermieri, in Europa ferma de familie se afla in centrul politicii agricole, in Romania acest sector va urma sa beneficieze din nou, in exercitiul financiar 2023-2027, de cei mai putini bani. Romania a trimis catre structurile europene arhitectura PNS, care reprezinta ... citeste toata stirea