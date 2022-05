Robert Rotea, fostul primar al comunei Vitomiresti din Olt, in arest preventiv. Ar fi primit drept mita o locuinta

Tribunalul Dolj a admis propunerea procurorilor DNA - Structura Teritoriala Craiova, retinandu-l pe fostul primar al comunei Vitomiresti si pe doi afaceristi intr-un dosar de coruptie. Robert Rotea a fost retinut de procurorii DNA miercuri, 25 mai 2022, intr-un dosar in care este acuzat de cinci fapte penale: abuz in serviciu in forma continuata, cu consecinte deosebit de grave; fals material in inscrisuri oficiale in forma continuata; complicitate la obtinerea ilegala de fonduri, cu consecinte ... citeste toata stirea