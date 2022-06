Romania, sub Cod galben de ploi. Grindina si vijelii asteptate in toata tara, de vineri dupa pranz

Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare Cod Galben pentru toate judetele tarii, care intra in vigoare vineri, 10 iunie 2022, ora 14.00. Ploi torentiale, grindina si vijelii sunt asteptate timp de doua zile. Atentionarea meteo intra in vigoare in cateva ore, intervalul de valabilitate fiind 10 iunie, ora 14,00 - 12 iunie, ora 22,00, cand sunt asteptate instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati de apa insemnate in toate judetele tarii."In intervalul mentionat, ... citeste toata stirea