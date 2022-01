Scene socante in curtea unui liceu din Caracal. Un tanar a facut praf masina unui barbat de 64 ani. "Stai, ba, cuminte, ca-l omori pa omu' ala!" VIDEO

Un eveniment neobisnuit s-a petrecut in curtea unui liceu din Caracal. Un tanar de 21 ani a lovit, cu propria masina, de mai multe ori masina in care se afla un barbat de 64 ani, in urma unui conflict spontan. Tanarul a fost retinut pentru 24 ore. Conflictul a avut loc marti, 11 ianuarie 2022, in curtea Liceului Tehnologic "Dimitrie Petrescu" din Caracal.Intre tanarul de 21 ani, care, din declaratiile anumitor persoane, facea drifturi cu masina in curtea unitatii scolare mentionate, si ... citeste toata stirea