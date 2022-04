Se inchide traficul pe Drumul National 64, la Falcoiu, pentru consolidarea caii ferate. Ce rute alternative sunt

Politistii au anuntat ca traficul pe Drumul National 64 (Caracal - Ramnicu Valcea), la kilometrul 13+700 metri, va fi total inchis incepand de miercuri, 27 aprilie 2022, ora 20,00, motivul fiind executarea unor lucrari de consolidare in zona trecerii la nivel cu calea ferata. Restrictiile vor opera timp de cateva ore, timp in care soferilor care folosesc acest drum le vor fi indicate rute ocolitoare."Incepand de astazi, 27 aprilie 2022, ora 20:00, pe Drumul National 64, la kilometrul 13 + 700 ... citeste toata stirea