Sindicate: ALRO concediaza primii 100 muncitori. Alti 1.200 oameni vor pleca pana la sfarsitul anului

In urmatoarele doua saptamani, combinatul de aluminiu ALRO Slatina va face primele concedieri colective, a anuntat astazi unul dintre principalele sindicate. Dupa sutele de angajati trimisi in somaj tehnic, de la ALRO Slatina se anunta oficial primele concedieri colective. Anuntul a fost facut de catre reprezentantii Sindicatului Liber Aluministul."Masurile de concediere colectiva pe care le anuntam acum cateva saptamani se pun in practica deja la ALRO S.A.. Astazi, conducerea intreprinderii a ... citeste toata stirea