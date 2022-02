Situatie dramatica in scoli. Clase fara profesori si elevi supravegheati de secretara, bibliotecara sau paznic

Aproape ca nu mai exista scoala in Romania unde cel putin un profesor sa nu sustina ora de acasa, din fata calculatorului, din cauza ca este bolnav de COVID. Elevii sunt si ei o parte in banci, alta parte acasa, iar situatia pare fara sfarsit. Conform datelor centralizate de Ministerul Educatiei din scoli joia trecuta, peste 32.000 elevi si prescolari (reprezentand 1,1% din total) si aproape 8.300 de profesori (3,07%) erau diagnosticati cu COVID-19. Cifrele cresc insa ametitor in fiecare zi, ... citeste toata stirea