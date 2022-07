Sofer in varsta de 28 ani, la volan sub influenta drogurilor. Al treilea caz in trei zile in Olt

Politistii de la Serviciul Rutier au depistat vineri, 15 iulie 2022, inca un sofer aflat la volan sub influenta drogurilor. O ampla actiune a politistilor din Olt i-a lasat, in weekend, fara permis pe 85 conducatori auto, printre cei surprinsi incalcand legislatia fiind, din nou, un sofer aflar sub influenta drogurilor, al treilea in trei zile.Cele mai multe permise de conducere, 57, au fost retinute pentru incalcarea limitei de viteza cu peste 50 km/h, 15 au fost retinute de la soferii care ... citeste toata stirea