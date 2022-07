Spargere la un post de Politie din Olt. Hotii au sustras "mai multe obiecte si inscrisuri"

Doi barbati au patruns, la sfarsitul lunii iunie, in sediul unui post local de politie din judetul Olt, de unde ar fi sustras mai multe obiecte si inscrisuri. Furtul ar fi avut loc in noaptea de 25/26 iunie 2022, in postul de politie Priseaca, cel mai probabil in intervalul orar 22,30 - 3,00. Politistii au constatat a doua zi ca ar fi fost victimele unei infractiuni, in aceeasi zi fiind depistati doi barbati baniti ca ar fi autorii furtului."In dimineata zilei de 26 iunie 2022, politistii ... citeste toata stirea