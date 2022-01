Sume uriase achitate in urma pestei porcine africane. Cinci ferme comerciale din Olt sunt in continuare inchise

DSVSA Olt a facut publica suma achitata drept despagubire in urma sacrificarii a zeci de mii de porci din focarele de pesta porcina africana. In judet sunt inca active 12 focare. Pesta porcina africana a impus sacrificarea efectivelor a cinci ferme comerciale din judetul Olt, plus in alte aproape 30 de gospodarii ale populatiei. Focarele au inceput sa apara in a doua jumatate a anului trecut, dupa luni de zile de aparenta liniste. Desi in localitati s-au semnalat constant cazuri de mortalitate ... citeste toata stirea