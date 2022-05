Tinerele din Ucraina "adoptate" de slatineni au imbracat costumul popular oltenesc. "Si la noi sunt foarte pretuite"

Doua tinere din Ucraina, care de peste doua luni traiesc in municipiul Slatina, unde s-au refugiat din calea bombelor, au imbracat portul popular oltenesc. Fetele au participat pana acum la mai multe activitati desfasurate la Muzeul Judetean Olt. Muzeul Judetean Olt le-a pregatit o surpriza slatinenilor, cu ocazia Zilei Nationale a Portului Traditional (care se celebreaza in fiecare an, din 2015, in a doua duminica din luna mai).Parcul din fata muzeului a fost scena zecilor de femei, copii si ... citeste toata stirea