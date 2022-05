TMK, firma cu 2.400 angajati vizata de sanctiunile impuse Rusiei, tot cu sabia deasupra capului. "Am solicitat un act pe modelul Germaniei"

De peste doua luni, o firma din Romania cu actionariat rusesc pana in martie 2022 poate face plati doar in anumite conditii, desi are 2.400 angajati si comenzi din toata lumea. Din iunie ANAF nu mai poate prelungi derogarile, spun sindicalistii, iar numirea de catre stat a unui administrator special este singura solutie, altfel toata activitatea se blocheaza. Firma TMK Artrom, care produce tevi fara sudura si le livreaza in Uniunea Europeana, SUA si Canada, are de peste doua luni activitatea ... citeste toata stirea