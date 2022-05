Trafic blocat pe DN 65 - E 574, dupa ce un ansamblu de vehicule s-a rasturnat in zona Padurea Sarului

Un accident rutier s-a produs in noaptea de 24 spre 25 mai, in jirul orei 01:00, pe Drumul National 65 - European 574, in afara orasului Piatra Olt, un ansamblu de vehicule condus de un sarb rasturnandu-se pe carosabil. Din aceasta cauza, traficul rutier in zona Padurea Sarului, pe unul dintre sensurile de mers a fost complet blocat, in dimineata zilei de 25 mai mai multe echipaje cu macarale intervenind pentru a repune vehiculul pe roti.Soferul a fost ranit in urma evenimentului si a ajuns ... citeste toata stirea