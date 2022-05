Trafic blocat total pe drumul E 574, in Olt. Un sofer sarb s-a rasturnat cu TIR-ul. Ce variante de ocolire sunt

Traficul rutier este blocat pe E574, in judetul Olt, intre Bals si Slatina. Un sofer sarb s-a rasturnat cu tirul, la acest moment efectuandu-se operatiuni specifice pentru repunerea pe carosabil a autovehiculului. Soferul este ranit. Accidentul a avut loc in noaptea de 24/25 mai 2022, in jurul orei 1.00, Inspectoratul de Politie Judetean Olt fiind sesizat prin apel 112."Din primele verificari, politistii au constatat faptul ca in eveniment a fost implicat un ansambul de vehicule format din cap ... citeste toata stirea