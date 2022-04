Traficanti de droguri retinuti la Slatina. Cumparau "iarba" din strainatate si o plasau in tara

Doi barbati din Slatina au fost retinuti si urmeaza sa fie propusi spre arestare in urma perchezitiilor intr-un dosar de trafic de droguri instrumentat de DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova. Cei doi au 25, respectiv 32 ani, sunt din Slatina si se ocupau cu traficul de droguri de ceva vreme. Cumparau drogurile din strainatate, din Maroc, Spania, Anglia, veneau cu ele in tara si le vindeau, conform anumitor surse, cu 50 lei/gram, in Olt si Valcea. Politistii au gasit la perchezitii inclusiv ... citeste toata stirea