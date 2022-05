Truda "facerii" unui muzeu. Cum a fost desfiintata Etnografia pentru o expozitie permanenta dedicata "Epocii Nicolae Ceausescu"

S-au scurs peste 130 de ani de la prima idee de a infiinta un muzeu in Slatina. Mai mult de 60 de ani au durat incercarile succesive, pentru ca in urma cu 70 ani muzeul sa primeasca actul constitutiv. Povestea Muzeului Judetean Olt, care in mod oficial a implinit doar 70 ani, incepe, de fapt, cu mult inainte.Iuliu Moisil, profesor de chimie si igiena la Gimnaziul din Slatina, este cel care face, intre 1886-1894, primele incercari. El realizeaza, conform informatiilor din brosura aniversara ... citeste toata stirea