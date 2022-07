Un barbat de 46 ani, trimis in somaj tehnic de ALRO, s-a sinucis. Ultimele cuvinte, scrise pe o factura

Un barbat in varsta de 46 ani, din Slatina, a fost gasit spanzurat in locuinta sa din Slatina, luni, 11 iulie 2022. Barbatul ar fi lasat cateva cuvinte pe o factura, punand gestul pe seama greutatilor din ultima perioada. Barbatul, salariat al fabricii de aluminiu, se afla in somaj tehnic. Un coleg de-al barbatului ar fi incercat, in ultimele zile, sa dea de el, insa acesta nu i-a raspuns la telefon. L-a cautat acasa, a gasit usa locuintei descuiata, a intrat si l-a gasit pe barbat in ... citeste toata stirea