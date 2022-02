Un barbat din Olt si-a pierdut viata intr-un incendiu

Un incendiu puternic a cuprins o casa din comuna Dobrun, judetul Olt, duminica, 13 februarie 2022. Un barbat si-a pierdut viata. Pompierii Garzii Osica de Sus din cadrul ISU Olt au intervenit in comuna Dobrun, unde duminica, 13 februarie 2022, s-a produs un incendiu care a mistuit o casa. Vecinii au fost cei care au sunat. In locuinta cuprinsa de flacari pompierii au gasit un barbat decedat, cu arsuri pe intreaga suprafata a corpului."La sosirea pompierilor, locuinta ardea generalizat, iar in ... citeste toata stirea