Un fost primar din Olt, care a condus comunitatea timp de trei mandate, a murit la 69 ani

Fostul primar al comunei oltene Osica de Sus, Ion Ciocan, s-a stins din viata in dimineata zilei de vineri, 15 iulie 2022. Decesul a survenit, conform unor surse din localitate, intr-un spital din Bucuresti in care fostul primar era internat de cateva zile. Problemele care au dus la decesul fostului edil, se pare, neglijate in ultima vreme, ar fi fost de natura cardiaca.Ion Ciocan (69 ani) a condus Primaria Osica de Sus, una dintre cele mai dezvoltate localitati din judet, timp de trei mandate, ... citeste toata stirea