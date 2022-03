Un mare transportator din Olt renunta sa mai alimenteze de la Lukoil: "Am avut perioade cand luam si cu cisterna"

Proprietarul unei firme de transport persoane, Romtimex din Slatina, a renuntat sa-si mai alimenteze flota de transport din benzinariile LUKOIL, in ciuda relatiilor de comerciale vechi de 15 ani. "Am avut eu o repulsie si a fost singura solutie pe care s-o pot fructifica", spune Marian Taifas. La cinci zile de la invadarea Ucrainei, patronul unei firme de transport din Slatina a anuntat ca refuza sa mai alimenteze autovehiculele din reteaua de benzinarii LUKOIL, detinuta de un oligarh rus.A ... citeste toata stirea