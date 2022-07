Un motociclist aflat sub influenta drogurilor a facut "show" in trafic, pe o roata. Politistii l-au oprit cu greu

Un tanar in varsta de 29 ani care conducea o motocicleta i-a pus pe jar pe politistii din Slatina, care au fost nevoiti sa-l urmareasca si sa-l forteze sa opreasca, acesta ignorand initial semnalele oamenilor legii. Motociclistul s-a dat in spectacol joi, 14 iulie 2022, pe strazile din municipiul Slatina. A facut slalom printre masini, in trafic, a ambalat motorul cat de atre s-a putut, a mers agresiv si a ignorat semnalele politistiloc care l-au surpins in trafic. In cele din urma s-a dovedit ... citeste toata stirea