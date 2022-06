Un nou Cod Galben de vijelii. Vizat este si Oltul. Cu o saptamana in urma au fost puse la pamant sute de solarii

ANM a emis duminica, 5 iunie 2022, o avertizare Cod Galben pentru jumatatea de sud a tarii. Cu o saptamana in urma, intr-o localitate din Olt o vijelie a facut prapad.Avertizarea meteo Cod Galben este valabila pentru intervalul 5 iunie, ora 12,00 - 6 iunie, ora 6,00, Oltenia fiind vizata de fenomene extreme in special duminica-seara si in noaptea de duminica spre luni."In cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea si carpatii Orientali siMeridionali, iar seara si noaptea, local si in banat si ... citeste toata stirea