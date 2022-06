Un singur liceu din Olt, castigator in acest an al competitiei "Scoala Europeana". "Elevii sunt implicati in scrierea proiectelor"

Liceul Teoretic "Petre Pandrea" Bals va primi in cadru festiv titlul de "Scoala Europeana", fiind singura scoala din judetul Olt care a reusit aceasta performanta la competitia din acest an. Liceul primeste pentru a doua oara acest titlu, in 2008 candidand de asemenea si obtinand punctaj bun si distinctia de "Scoala Europeana" care certifica, spune directorul liceului, prof. Marian Anghel, faptul ca ceea ce se intampla aici "este in concordanta cu viziunea europeana despre ce trebuie sa se ... citeste toata stirea