Un student la Medicina a urcat beat la volan si a intrat cu masina intr-un gard, pe care l-a pus la pamant

Un tanar in varsta de 25 ani, student la Medicina, a fost implicat in noaptea de 14/15 februarie 2022 intr-un eveniment rutier fara victime. pagubele materiale sunt insa insemnate. Evenimentul s-a produs in localitatea Piatra-Olt din judetul Olt, la miezul noptii. Tanarul, student la Medicina, in Timisoara, conform unor surse locale, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat intr-un gard, punandu-l la pamant."Azi-noapte, in jurul orei 00:00, politistii Serviciului Rutier Olt au ... citeste toata stirea