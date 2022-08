Un tanar de 24 ani si-a batut sora pana la coma. Fata a murit in ambulanta

O crima oribila s-a petrecut in judetul Olt, cu doua zile in urma. Un tanar de 24 ani si-ar fi batut sora pana cand, din cauza leziunilor suferite, tanara a intrat in coma. O tanara in varsta de 22 ani, din orasul Bals, judetul Olt, a murit in urma loviturilor primite de la fratele sau. Acesta, un tanar de 24 ani, ar fi avut un conflict verbal cu sora lui (fata avea si un retard mintal), discutiile au degenerat si baiatul ar fi lovit-o cu ce i-a fost la indemana in locuinta. Cei doi locuiau ... citeste toata stirea