Unda poluanta de pe Oltet a ajuns in raul Olt. "Este mai mult sub forma de irizatii in lacul de acumulare Draganesti"

Un accident de mediu s-a petrecut in 13 aprilie 2022, in zona in care o conducta a Conpet supratraverseaza raul Oltet, in apropiere de Bals. Accidentul s-a produs in timpul lucrarilor la Drumul Expres Craiova-Pitesti, irizatii de petrol inca fiind prezente si ajungand la peste 30 km in aval, in lacul de acumulare de la Draganesti-Olt. Inca din primele ore de la producerea accidentului de mediu s-au montat baraje pe raul Oltet pentru a absorbi titeiul deversat din conducta sparta, insa efectele ... citeste toata stirea