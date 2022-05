Unde te poti vaccina impotriva COVID-19 si cu a patra doza. Medic: "Vin mai mult cei care vor sa plece in strainatate"

Persoanele care doresc sa le fie administrata o noua doza de vaccin anti-COVID-19 au posibilitatea sa primeasca, de luni, 16 mai 2022, si doza a patra. Centrele de vaccinare sunt insa inchise, iar medicii de familie sunt singura optiune in judetul Olt. Numarul imbolnavirilor cu COVID-19 a scazut foarte mult, la fel si interesul pentru vaccinare. In acest context, centrele de vaccinare care au functionat in judetul Olt pe tot parcursul anului trecut, cu personal dedicat, au fost inchise de ceva ... citeste toata stirea