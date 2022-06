Val urias de contestatii la Bacalaureat 2022, in Olt. Aproape o treime din notele de la Istorie si Limba Romana sunt puse la indoiala

Un numar foarte mare de candidati care au sustinut in judetul Olt probele Bacalaureatului 2022 au formulat contestatii in urma afisarii rezultatelor. In judetul Olt s-au depus 1.434 contestatii, cele mai multe la Istorie, unde 297 elevi, din cei 942 care au sustinut proba, sunt nemultumiti de evaluare, si la Limba si Literatura Romana, unde sunt in total peste 660 contestatii, la Real si Uman. De asemenea, foarte multe contestatii au fost depuse la Anatomie si fiziologie umana - 85, dar si la ... citeste toata stirea