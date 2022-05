Verdict in cazul politistului impuscat in cap de iubita. Tatal victimei: "N-am vazut-o niciodata, n-am vorbit"

Tanara care cu patru ani in urma l-a impuscat in cap pe iubitul sau, politist, a aflat verdictul in prima instanta. Tatal politistului spune ca tanara, pe care n-o cunosteau, n-a stat niciodata de vorba cu ei. "Sa zicem ca instanta si-a facut treaba", a spus tatal, la auzul vestii ca Tribunalul Olt s-a pronuntat. Tribunalul Olt s-a pronuntat in cazul politistului Bogdan Dumitrescu, impuscat in cap de iubita sa de la acea vreme, Alina Gheorghe. Evenimentul s-a petrecut in 31 ianuarie 2018, ... citeste toata stirea