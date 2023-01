Vreme capricioasa pana joi, in mai multe zone ale Romaniei. Ploi anuntate in judetul Olt

Desi in urma cu cativa ani, in aceasta perioada, ne bucuram de strat consistent de zapada si temperaturi cu mult sub pragul inghetului, inclusiv in zona de sud a tarii, iata ca anul acesta, deocamdata, nu avem parte de asa ceva. Insa, in aceste zile, in aproape toata Romania, vremea va fi capricioasa. Reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie au actualizat atentionarile de vreme rea, acestea fiind in vigoare pana joi, 12 ianuarie. In judetul Olt sunt anuntate ploi atat marti si ... citeste toata stirea