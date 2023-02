Ce-a pățit un fotbalist rus care a răspuns greșit la îndemnul "Slavă Ucrainei!". Replica corectă folosită în conversații VIDEO

Artem Semeykin, fundaș la formația rusă Shinnik Yaroslavl, a primit o corecție de la fotbaliști ucraineni într-un hotel din Antalya, unde se afla în cantonament alături de coechipieri.

Un incident serios a avut loc în seara zilei de 13 februarie în hotelul Royal Seginus din Antalya, Turcia. Echipele de fotbal FC Minaj (Ucraina) și Shinnik Yaroslavl (Rusia) au nimerit la cazare în aceeași unitate hotelieră, în timpul cantonamentului de iarnă.

O bătaie între mai mulți componenți ai celor grupări sportive s-a produs în momentul în care un jucător ucrainean i-a luat apărarea unei femei de serviciu din hotel abuzată verbal de un jucător rus în stare de ebrietate, conform relatărilor din presă.

Deși oficialii echipei ruse au trimis ulterior un comunicat în care au susținut că incidentul n-a fost grav și că pagubele sunt minore, mai mulți jucători ruși au fost serios șifonați.

Here’s the ‘official’ statement from shinnik yaroslavl…

Of course the russian club pronounce full innocence and that they sustained no serious injuries…

Where have we heard that before 🤔

However they admit they will be leaving the hotel…

For their own safety… of course pic.twitter.com/Lc5412V3KA