De ce va fi Slavianskul următoarea țintă a rușilor în Donbas. Trupele lui Putin se află la 16 kilometri de oraș

Rușii au realizat o mare concentrare de trupe lângă Slaviansk. Probabil, bătălia pentru acest oraș va fi următoarea bătălie cheie în Donbas.

Această presupunere a fost făcută de ofițerii de informații ai Ministerului Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord . Raportul lor a fost făcut public pe pagina de Twitter a ministerului, miercuri, 6 iulie.

Forțele de ocupație ruse din diviziile Est și Vest se află acum la aproximativ 16 kilometri nord de Slaviansk.

„Având în vedere că orașul este, de asemenea, sub amenințare armată, există o posibilitate reală ca bătălia pentru Slaviansk să fie următoarea bătălie cheie în lupta pentru Donbas”, se spune în text.

Serviciile secrete britanice au remarcat, de asemenea, că este probabil ca Federația Rusă să continue să își consolideze controlul asupra regiunii Lisiceansk și Lugansk.

Spre nord (în direcția Izyum) au fost transferate majoritatea unităților rămase ale grupurilor de est și vest.

În plus, în ultima săptămână, forțele ruse au avansat încă 5 km de-a lungul drumului principal E40 de la Izyum . Acolo s-au confruntat cu „rezistență extrem de hotărâtă din partea ucrainenilor”, au spus serviciile de informații britanice.

Sky News a declarat anterior că trupele inamice își intensifică eforturile pentru a asigura controlul complet asupra întregului Donbas și, judecând după „presiunea” lor asupra Lisiceansk, nu va fi ușor să fie oprite.

Cu toate acestea, artileria grea livrată din SUA și Europa ar contribui la schimbarea raportului de forțe, au subliniat jurnaliștii.

