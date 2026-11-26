Două șlepuri motoare încărcate cu orz, Svad 1 și Svad 2, au fost avariate pe Dunăre, în zona orașului Corabia, iar pentru a menține navele pe linia de plutire și a remedia defecțiunile intervin scafandri și nave tehnice, a declarat joi, 26 noiembrie 2026, șeful Serviciului Siguranța Navigației din cadrul Căpităniei Zonale Giurgiu, Dan Chican.

Acesta a explicat faptul că navele au avut probleme după ce au apărut găuri prin care apa a pătruns în sala mașinilor. Cele două șlepuri cu cereale au fost inițial la kilometrul 623, dar din cauză că ancorele au grapat (nu le-au mai ținut și s-au târât pe nisip pe fundul Dunării n.r.), au ajuns la kilometrul 622+700.

'În zona Corabia, la kilometrul 622+ 700, șlep motor Svad 1 și șlep motor Svad 2, care au grapat din ancoră și s-au oprit la kilometrul indicat, au gaură de apă, au luat apă în sala mașinilor. Sunt scafandrii acolo, lucrează. Ele au fost în ancoră, au fost ancorate la kilometrul 623 și au grapat, adică ancora n-a ținut și s-a târât pe fundul Dunării, pe nisip și au ajuns la 622 + 700. Au fost apele scăzute și erau de ceva timp în zonă. Ultimul voiaj pe care-l au făcut, din cauza apei au stat o perioadă acolo, Somovit (Bulgaria), Turnu Măgurele, după care Lom (Bulgaria)', a explicat Dan Chican.

Intervențiile scafandrilor și navelor tehnice au vizat evacuarea apei, cu pompe, din sala mașinilor navelor și ulterior astuparea găurilor sau fisurilor prin care pătrundea apa. Intervenția a fost realizată cu sprijinul navei tehnice Concordia EU 2019 și al împingătorului Phoenix Star. De asemenea, au fost puse la dispoziție pompe și de către navigatori bulgari.

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'Și acum se încearcă (remedierea avariilor cu ajutorul scafandrilor n.r.). Ieri am trimis în zonă câteva nave să acorde asistență pentru șlepurile motoare și pentru siguranța echipajului. Nava tehnică Concordia a intervenit cu pompe pentru scoaterea apei din sala mașinilor a șlepurilor motoare. Au mai acordat ajutor și vecinii bulgari, au dat și ei pompe. S-a mai tras apa din nave, mai era foarte puțină apă în interior, ne-au comunicat scafandrii de la fața locului. Svad 1 nu ar mai avea probleme, ar mai fi apă în Svad 2. Navele sunt pe linia de plutire', a afirmat reprezentantul Căpităniei Zonale Giurgiu

Situația este monitorizată permanent, întrucât starea navelor se poate schimba în funcție de evoluția intervenției și de cantitatea de apă care ar putea pătrunde în continuare, a menționat Dan Chican.

Echipajul celor două celor șlepuri este format din trei membri, care sunt în siguranță, a indicat Dan Chican, iar Căpitănia Zonală Giurgiu este pregătită să intervină pentru preluarea echipajelor, în cazul în care situația ar impune evacuarea acestora.

Cauzele avariilor urmează să fie stabilite după intervenția scafandrilor, care vor întocmi un raport cu privire la constatările de la fața locului.

'În urma intervenției scafandrilor, se va întocmi un raport privind constatările. Deocamdată nu știm din ce cauză au apărut defecțiunile, avariile', a mai declarat Dan Chican.

Începând din una iulie anul acesta, nivelul Dunării a scăzut și au apărut probleme de navigație.

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