Imagini spectaculoase de la nunta lui Sloane Stephens: s-a măritat cu un fotbalist în prima zi a anului FOTO

Sloane Stephens, câștigătoare la US Open în 2017 și finalistă la Raland Garros în 2018, a dat publicității o serie de poze de la nunta ei.

Sloane Stephens, care a fost învinsă de Simona Halep în finala Roland Garros din 2018, s-a măritat cu Jozy Altidore, fotbalist la Toronto. Nunta a avut loc chiar în prima zi a anului.

Cei doi se știu încă din copilărie și de câțiva ani au reluat legătura.

Imaginile publicate pe rețelele sociale au fost apreciate de fani.

Sloane Stephens, fost loc 3 WTA, este acum pe 63.

