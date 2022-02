Accident grav pe A2, la kilometrul 155. O femeie, preluata de elicopterul SMURD

Trei persoane au fost ranite luni dupa-amiaza, pe Autostrada Soarelui, una dintre ele, o femeie, fiind preluata de elicoterul SMURD in stare grava si transportata la spitalul din Constanta. Conform ISU Ialomita, accidentul a avut loc pe 7 februarie, in jurul orei 16.10, cand la kilometrul 155 au intrat in coliziune un autoturism si un camion. La locul interventiei au fost alocate de urgenta doua echipaje din cadrul Statiei de Pompieri Fetesti, cu o autospeciala de stingere si o ambulanta SMURD, ... citeste toata stirea