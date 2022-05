Accident provocat de un sofer baut in Ialomita. O femeie ranita grav se zbate intre viata si moarte

Un sofer care s-a urcat baut la volan a scapat ca prin minune cu viata dupa ce masina pe care o conducea s-a rasturnat. Femeia care il insotea a fost ranita grav, fiind necesara interventia elicopterului SMURD pentru a o transporta in Capitala. Accidentul s-a petrecut duminica, 29 mai, in jurul orei 17.00, pe DJ 102H, la iesire din localitatea Grindu catre Buzau. Conform IPJ Ialomita, din verificarile efectuate la fata locului a reiesit ca in evenimentul rutier a fost implicat un autoturism, ... citeste toata stirea